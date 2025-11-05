News

Publiacqua: nuovo guasto sulla rete idrica di via Marsala

SESTO FIORENTINO –  Una nuova rottura si è verificata sulla rete idrica dopo la riparazione da parte dei tecnici di Publiacqua del guasto in via Marsala avvenuto stamani. I tecnici sono già al lavoro per riparare anche questo secondo guasto e l’intervento terminerà nel corso della notte.

