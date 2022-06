Publiacqua: on line da oggi “senzafiltro” il nuovo blog sull’acqua

FIRENZE – Senzafiltro.publiacqua.it è questo il nome del blog lanciato oggi da Publiacqua. Un nuovo strumento per dialogare a trecentosessanta gradi sul mondo dell’acqua potabile, quella che sgorga dai rubinetti di casa, controllata, sicura, di qualità. Da bere, appunto, senza filtro.

Il blog lanciato oggi da Publiacqua vuole essere soprattutto uno strumento di dialogo e approfondimento. Un canale privilegiato dove andare oltre i luoghi comuni, le notizie mordi e fuggi e dove invece fermarsi a riflettere e confrontarsi sul tema acqua. Un luogo per parlare del servizio idrico, innovazione, lavoro, regole, investimenti. Informazioni che riteniamo importante condividere per poter comprendere al meglio che, dietro ai gesti quotidiani che tutti noi facciamo per lavarci, bere, innaffiare esiste in realtà un mondo da conoscere. Un mondo complesso, come complesse sono le attività umane, fatto di competenze e conoscenze diverse che, insieme, garantiscono la fornitura di uno tra i servizi più importanti per garantire la qualità dei nostri territori. Un luogo aperto alle domande, commenti e partecipazione attiva dei lettori. Il più possibile senza filtri, condiviso, aperto alla critica, nel senso nobile di questa parola, libera da pregiudizi ma pronta al dialogo ed all’interlocuzione, per liberarci anche da fake news e notizie non corrette.

“Il blog – spiegano da Publiacqua – parla del nostro mondo, quello di Publiacqua, delle sue attività, obiettivi e risultati. Per far questo lo abbiamo suddiviso in quattro aree tematiche: sostenibilità, innovazione, sicurezza e legalità e, infine, qualità e risorsa. In ciascuna area daremo evidenza di quelle che sono le principali attività che portiamo avanti per garantire il servizio in maniera efficiente, sicura e sostenibile. In ciascuna sezione trovano però spazio anche argomenti e temi più generali attraverso i quali analizzare il “mondo dell’acqua” e tutto quello che vi gravita attorno al di là ed oltre il territorio dei 46 Comuni dove la nostra azienda gestisce il servizio”.