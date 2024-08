Publiacqua: “Presa in carico la segnalazione della perdita idrica in via delle Rondini”

SESTO FIORENTINO – E’ stata presa in carico segnalata da la perdita d’acqua in via delle Rondini. Lo comunica in una nota Publiacqua il gestore idrico riferendosi alla segnalazione della nostra lettrice. “Lo slittamento dei tempi di riparazione, di qualche giorno rispetto a quanto programmato, – spiega Publiacqua – è dovuto alla priorità data all’intervento […]



SESTO FIORENTINO – E’ stata presa in carico segnalata da la perdita d’acqua in via delle Rondini. Lo comunica in una nota Publiacqua il gestore idrico riferendosi alla segnalazione della nostra lettrice. “Lo slittamento dei tempi di riparazione, di qualche giorno rispetto a quanto programmato, – spiega Publiacqua – è dovuto alla priorità data all’intervento sui guasti in via dei Giunchi e poi in viale Ariosto. La riparazione dell’allacciamento sia in via delle Rondini che su altra segnalazione in via Biancalani, saranno eseguite nella giornata di oggi, salvo urgenze che dovessero intervenire nel frattempo”.