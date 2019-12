SESTO FIORENTINO – E’ stato un guasto sulla rete acquedottistica di via Donatello a causare problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in queste ore in via Donatello e via di Querceto. Lo comunica in una nota Publiacqua che ricorda che i tecnici del gestore idrico sono già al lavoro per l’intervento di riparazione che si concluderà nel pomeriggio.