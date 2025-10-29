Publiacqua. Problemi di approvvigionamento in via dei Giunchi

SESTO FIORENTINO – Problemi di approvvigionamento si stanno registrando in via dei Giunchi causati dalla conseguenza di un guasto avvenuto nelle ore notturne. I tecnici di Publiacqua sono già al lavoro, hanno provveduto a sezionare la rete per ridurre l’area interessata e stanno quindi iniziando l’intervento di riparazione.