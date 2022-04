Publiacqua. Proseguono i lavori del nuovo acquedotto e dopo Pasqua i lavori di posa della condotta in via Neruda

SESTO FIORENTINO – Proseguono i lavori da parte dei tecnici di Publiacqua sull’acquedotto sestese. In questi giorni è in corso l’intervento di realizzazione della nuova condotta in ghisa DN 400 (40 centimetri di diametro) alla rotatoria Pasolini e via Pablo Neruda. Dopo Pasqua partiranno i lavori di posa della condotta su via Pablo Neruda. Il […]

Dopo Pasqua partiranno i lavori di posa della condotta su via Pablo Neruda. Il lavoro inizierà il 19 aprile e sarà realizzato attraverso un cantiere mobile lungo 60-70 metri che procederà in direzione sud-nord garantendo sempre la circolazione delle auto su due corsie ed interessando solo le aree di parcheggio a lato strada. Questa fase di lavorazioni si concluderà il 6 maggio.

L’11 aprile è terminata la posa della nuova tubazione su via Terzani, entro oggo, 15 aprile concluso anche l’attraversamento della rotatoria Pasolini, che comportano la modifica delle isole spartitraffico in modo da garantire la normale viabilità.

Dal 9 al 16 maggio sarà realizzato invece l’attraversamento della rotatoria tra via Neruda e viale Ariosto. Anche in questo caso saranno realizzate modifiche delle isole spartitraffico in modo da garantire la normale viabilità.

L’intervento ammonta a 5.000.000 di euro (in parte cofinanziati anche dal PNRR), e dovrebbe potenziare e razionalizzazione il sistema acquedottistico cittadino e la messa in sicurezza del servizio idrico per le zone alte e per tutto il Comune.

La durata dei lavori è prevista da parte di Publiacqua in 900 giorni. In questo lasso di tempo è in programma la realizzazione di un nuovo pompaggio nei pressi del Polo Scientifico Universitario; un nuova tubazione di adduzione DN 400 (40 cm di diametro) in ghisa della lunghezza di 3 km (1,3 km dal pompaggio fino alla rotonda viale dei Mille/via Gramsci; 1,7 km dalla rotonda al Serbatoio di Colonnata). La nuova adduttrice può convogliare 130 l/s ma di salire fino a 195 l/s sopperendo così all’eventuale fermata della Centrale dell’Osmannoro; la sostituzione rete idrica di via Nino Bixio (ghisa DN 150 con ripristino allacci); la nuova condotta di troppo pieno del Serbatoio di Colonnata collegata alla fognatura e l’adeguamento del Serbatoio di Colonnata.