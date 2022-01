Publiacqua. Rinviati al 2 febbraio i lavori alla rete idrica

SESTO FIORENTINO – A causa di problemi tecnici da parte di Publiacqua, i lavori di sostituzione della rete idrica previsti per domani, martedì 1 febbraio, sono rinviati a mercoledì 2 febbraio quando, dalle ore 9 si verificheranno mancanze d’acqua nel viale Ariosto (tratto da via della Querciola a via di Rimaggio) e via Ciompi (tratto da via degli Scardassieri a via degli […]

SESTO FIORENTINO – A causa di problemi tecnici da parte di Publiacqua, i lavori di sostituzione della rete idrica previsti per domani, martedì 1 febbraio, sono rinviati a mercoledì 2 febbraio quando, dalle ore 9 si verificheranno mancanze d’acqua nel viale Ariosto (tratto da via della Querciola a via di Rimaggio) e via Ciompi (tratto da via degli Scardassieri a via degli Artieri). Temporanei abbassamenti di pressione e fenomeni di torbidità potranno interessare tutto il comune. La situazione tornerà a normalizzarsi nel primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.