Publiacqua. Rinviati i lavori in via Cafiero

SESTO FIORENTINO – Publiacqua informa che, causa meteo avverso, i lavori programmati per questa mattina in via Cafiero sono stati rinviati a lunedì 24 gennaio quando, dalle ore 8.30 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Cafiero nel tratto compreso tra incrocio con via Cavour e via Battisti. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel […]