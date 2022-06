Publiacqua. Rinviati i lavori in via Oriani

SESTO FIORENTINO – A causa di previsioni meteo avverse, i lavori di manutenzione sulla rete idrica previsti da Publiacqua per domani, mercoledì 8 giugno e che avrebbero interessato via Oriani, via Pratese (civici 12-58 e 31-83), piazza Bagnolet, via Romagnosi, via Berchet, via del Campo sportivo, via di Calenzano (civici 2-44 e 1-51), sono rinviati a data da destinarsi. […]