Publiacqua. Spostati a mercoledì i lavori in via Vivaldi

SESTO FIORENTINO – A causa problemi tecnici da parte di Publiacqua, i lavori previsti per oggi in via Vivaldi sono stati rinviati a mercoledì 20 gennaio quando, dalle ore 8 sarà eseguito un intervento di manutenzione della rete idrica che comporterà la sospensione del servizio in via Vivaldi e via Redini. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere nuovamente spostato al primo giorno utile successivo.