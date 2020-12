Publiacqua. Venerdì 18 dicembre lavori e mancanza d’acqua a Querceto

SESTO FIORENTINO – Dalle ore 8 di venerdì 18 dicembre, causa lavori di collegamento della nuova rete idrica (angolo via Messina con via Biancalani), Publiacqua informa che sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle vie di Querceto. Le strade interessate dalla sospensione di acqua sono: via Biancalani, via Messina, via Genova, via Scarpettini, via Milano, via Lucca, […]

Le strade interessate dalla sospensione di acqua sono: via Biancalani, via Messina, via Genova, via Scarpettini, via Milano, via Lucca, via Siena, via Firenze, via Cagliari, via Arezzo, via Venezia, via del Borgo, via del Gavine, via delle Cappelle, via della Loggia, piazza Palermo e piazza Bologna. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.