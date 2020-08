Pugni ad un portone di vetro in via Bellini. Fugge e lascia una scia di sangue.

SESTO FIORENTINO – Notte animata in via Bellini a Quinto Basso. Ha preso a pugni il portone in vetro di un palazzo di via Bellini e poi si è allontanata lasciando una scia di sangue. Attorno alle prime luci dell’alba una donna è stata vista accanirsi contro il portone d’ingresso in vetro di un palazzo […]

SESTO FIORENTINO – Notte animata in via Bellini a Quinto Basso. Ha preso a pugni il portone in vetro di un palazzo di via Bellini e poi si è allontanata lasciando una scia di sangue. Attorno alle prime luci dell’alba una donna è stata vista accanirsi contro il portone d’ingresso in vetro di un palazzo della strada dove si sarebbe ferita e poi salire per arrivare all’ultimo piano dove, sembra abbia bussato insistentemente ad una porta senza farsi aprire e poi sarebbe scesa e uscita dal palazzo lasciando dietro una scia di sangue. Un condomino ha poi avvisato gli agenti del Commissariato di Sesto che sono giunti sul posto insieme alla Polizia scientifica. La strada è stata chiusa al traffico per i rilevamenti del caso. Sul posto anche la Polizia municipale che si è occupata della viabilità. Resta per ora un mistero il motivo di quanto avvenuto.

Notizia in aggiornamento