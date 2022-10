Puliamo il mondo: 400 alunni puliscono il parco della Piana

SESTO FIORENTINO – Quasi 400 alunni sestesi sono impegnati oggi e domani per la nuova edizione di Puliamo il Mondo, la manifestazione promossa da Legambiente. Questa mattina, 200 bambine e bambini di nove classi delle scuola Balducci si sono armati di guanti e sacchetti per ripulire il Parco della Piana; domani sarà invece la volta […]

SESTO FIORENTINO – Quasi 400 alunni sestesi sono impegnati oggi e domani per la nuova edizione di Puliamo il Mondo, la manifestazione promossa da Legambiente. Questa mattina, 200 bambine e bambini di nove classi delle scuola Balducci si sono armati di guanti e sacchetti per ripulire il Parco della Piana; domani sarà invece la volta degli alunni di altre otto classi delle scuole Vittorino da Feltre, Bortolotti e Pescetti che saranno impegnati nella pulizia del Parco di Villa Solaria. Al termine delle attività è stata servita una piccola merenda a base di schiacciata preparata con farina e olio prodotti dalle aziende agricole di Biodiversamente Piana, la Comunità del Cibo che raccoglie, tra gli altri, il Comune di Sesto Fiorentino e l’azienda per la refezione scolastica Qualità e Servizi.

“L’appuntamento con Puliamo il Mondo è uno stimolo per tutti i giovanissimi cittadini di domani a imparare a guardarsi intorno e capire quanto ci sia ancora da fare per proteggere l’ambiente – afferma l’assessora all’ambiente Beatrice Corsi – La pulizia dei luoghi è un modo per responsabilizzare ognuno di noi nella propria quotidianità evidenziando come da ogni singolo gesto dipenda lo stato di salute di quello che ci circonda. Un ringraziamento particolare va a Legambiente e ai volontari che ogni anno lavorano per la riuscita di questa iniziativa e sono costantemente impegnati sul territorio per promuovere e difendere l’ambiente”. “Sono molto soddisfatta della grande partecipazione di bambini e ragazzi delle scuole – aggiunge l’assessore alle politiche educative Sara Martini – Il loro entusiasmo e la loro sensibilità sono di esempio per tutti noi. Un grazie sincero alle insegnanti e agli insegnanti e a tutti i ragazzi che hanno dato vita a questo momento importantissimo, sia per la cura del territorio sia in chiave sensibilizzazione sui corretti comportamenti da osservare”.