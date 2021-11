“Puliamo il mondo” a Lastra a Signa “si fa in quattro” e coinvolge nell’iniziativa più studenti rispetto al passato

LASTRA A SIGNA – Anche quest’anno il Comune di Lastra a Signa ha aderito all’iniziativa di volontariato ambientale indetta a livello nazionale da Legambiente “Puliamo il mondo”. Lo ha fatto proponendo un’edizione, a livello comunale, diversa e ricca di novità in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le associazioni del territorio. In primo luogo le classi […]

LASTRA A SIGNA – Anche quest’anno il Comune di Lastra a Signa ha aderito all’iniziativa di volontariato ambientale indetta a livello nazionale da Legambiente “Puliamo il mondo”. Lo ha fatto proponendo un’edizione, a livello comunale, diversa e ricca di novità in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le associazioni del territorio. In primo luogo le classi coinvolte della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci non sono soltanto due, come nelle edizioni precedenti, ma tutte e sette le classi prime. L’appuntamento è stato quindi diviso e distribuito in 4 giornate e comprenderà la pulizia di distinte aree del territorio: centro cittadino e aree limitrofe (svolta nella giornata di oggi), area palazzetto dello sport e parco fluviale (il 5 novembre), lungarno Buozzi e gli argini dell’Arno fino a Porto di Mezzo (8 novembre) e infine lungo gli argini della Pesa a Ginestra (il 10 novembre).

Il programma è partito questa mattina con l’apertura del progetto presso gli spazi esterni della scuola Leonardo Da Vinci dove sono intervenuti la dirigente scolastica Eleonora Marchionni e l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni. Gli studenti, utilizzando il kit preparato per l’occasione da Alia Servizi Ambientali Spa e da Legambiente, hanno provveduto a ripulire il piazzale della scuola, la zona delle antiche Mura, piazza Garibaldi, corso Manzoni, via XXIV Maggio, via I Maggio, via Gramsci, giardini di piazza Bardini, via Togliatti e i giardini dietro al Centro Sociale Residenziale. La mattinata si è conclusa con una merenda offerta dalla sezione soci Coop Le Signe.

“Bellissimo ripartire con questa importante iniziativa dopo due anni di stop causa pandemia – ha commentato l’assessore Annamaria Di Giovanni – con molte più classi e studenti coinvolti rispetto al passato. I ragazzi, attraverso queste giornate, comprendono come anche piccoli gesti come raccogliere i rifiuti e piccoli abbandoni, possano essere azioni di grande importanza per il futuro del nostro pianeta. Si conferma quindi un progetto di sensibilizzazione ambientale utile a tutti gli studenti che si sono dimostrati entusiasti di prendere parte all’iniziativa”.