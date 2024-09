“Puliamo il Rimaggio” il 21 settembre con le associazioni locali

SESTO FIORENTINO -“Puliamo il Rimaggio” è l’invito che le associazioni locali insieme al Comune rivolgono ai cittadini. L’appuntamento è per domani sabato 21 settembre e riguarda la pulizia del torrente che scendendo da Morello attraversa il centro cittadino di Sesto Fiorentino. Il ritrovo per i cittadini che vogliono partecipare è alle 14.45 in piazza Ginori […]

SESTO FIORENTINO -“Puliamo il Rimaggio” è l’invito che le associazioni locali insieme al Comune rivolgono ai cittadini. L’appuntamento è per domani sabato 21 settembre e riguarda la pulizia del torrente che scendendo da Morello attraversa il centro cittadino di Sesto Fiorentino. Il ritrovo per i cittadini che vogliono partecipare è alle 14.45 in piazza Ginori dove è presente il cancello per accedere all’area del Rimaggio. Verrà risalito l’alveo del Rimaggio per raccogliere i rifiuti presenti, fino a raggiungere il Parco dell’Oliveta. Ai partecipanti alla pulizia saranno forniti guanti e sacchetti. L’evento, che ha lo scopo anche di sensibilizzare la popolazione contro l’abbandono dei rifiuti, ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino e delle sezioni locali di Racchetta, CAI, Legambiente e Run for Earth.