“Puliamo Lastra”: il grazie di sindaco e assessore a chi lanciato l’idea, uno chef vegano che si batte per il rispetto dell’ambiente

LASTRA A SIGNA – Da circa un mese a Lastra a Signa un gruppo di cittadini puliscono, in maniera volontaria, la zona delle Selve e l’area intorno a Villa Caruso e al lago di Bellosguardo. L’idea del coinvolgimento civico sul tema dei rifiuti e del rispetto dell’ambiente è di Paolo Baratella, giovane chef di cucina vegana del territorio, che nel mese di febbraio ha lanciato un appello su Facebook, chiamando così a raccolta tutti coloro che hanno a cuore il decoro, la salvaguardia dell’ambiente e la pulizia del territorio. Da quel momento sono già 4 i fine settimana durante i quali un gruppo di cittadini si incontra in maniera spontanea per ripulire dai rifiuti abbandonati l’area. In tutto 50 le persone che hanno risposto all’appello.

E questa mattina il sindaco Angela Bagni e l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni hanno incontrato Baratella. E’ il secondo incontro che l’amministrazione effettua con il gruppo con l’intento di sostenere e collaborare all’iniziativa. Sono stati infatti forniti dal Comune tramite Alia Servizi Ambientali guanti, pinze e sacchi per la raccolta dei rifiuti. Sempre con Alia Servizi Ambientali il gruppo ha stabilito tempi e modi per il ritiro del materiale raccolto. “Non possiamo che plaudire ed essere grati per la nascita di un’esperienza così bella sul nostro territorio, – hanno commentato il sindaco e l’assessore – l’amministrazione comunale è disponibile a collaborare e dare supporto al gruppo e a qualsiasi iniziativa che abbia come obiettivo la cura dell’ambiente e il decoro, soprattutto se fatta con questo entusiasmo, senso civico e spontaneità come in questo caso”. Chiunque volesse aderire all’iniziativa può scrivere una e-mail all’indirizzo a paolobaratella95@gmail.com oppure iscriversi al gruppo Facebook Puliamo Lastra a Signa.