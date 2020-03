Punti prelievo: da oggi solo su appuntamento anche a Sesto

SESTO FIORENTINO – Da oggi lunedì 9 marzo, cambiano le modalità di accesso in alcuni punti prelievo dei comuni della zona fiorentina nord ovest che non saranno più diretti ma su appuntamento. Si tratta dei due Centri prelievi di Sesto Fiorentino e di Scandicci per i quali sarà possibile chiamare per la prenotazione. Per Scandicci il numero attivato è 0556930736 dalle 10 alle 12 dal lunedì al sabato; per Sesto Fiorentino il numero è 0556930306 dalle 10.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato. Restano invariate le modalità di accesso per i prelievi ordinari a Lastra a Signa e a Campi Bisenzio già regolamentati dalla prenotazione Cup (055545454). Per percorsi dedicati o consegna campioni biologici, invece, la prenotazione telefonica è per Lastra a Signa al numero 055 8787251 dalle 10,30 alle 12,30 dal lunedì al sabato mentre per Campi Bisenzio è al numero 055 6930828 dalle 10 alle 11,30, dal lunedì al sabato. L’accesso diretto rimane nei presidi di Camerata e in quello di Calenzano. Nel primo però l’ingresso nella struttura sarà gestito da un operatore che accompagnerà tre utenti per volta all’accettazione prelievi. Anche a Calenzano all’ingresso ci sarà un operatore. La nuova modalità di accesso va incontro alle esigenze di ridurre i tempi di attesa e riducendo il numero degli utenti nei presidi, risponde in questo momento anche all’esigenza di evitare gli affollamenti.