Punto digitale facile: tutti i numeri del 2024, gli accessi sono stati 620

SIGNA – Nel 2024 sono stati 620 gli accessi totali e 457 gli accessi unici. Sono questi i numeri del Punto digitale facile del Comune di Signa, avviato tramite i finanziamenti del Pnrr ottenuti tramite la Regione Toscana: adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali sono stati i risultati principali per i quali i cittadini hanno richiesto aiuto. “Ben 131 accessi – ha spiegato l’assessore Eleonora Chiavetta – hanno riguardato i certificati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, 63 per i vari bonus Inps e 54 per il contributo affitto, mentre 11 sono stati gli accessi per il pacchetto scuola. Non solo, 110 sono stati gli accessi per l’attivazione dello Spid, 57 per il bonus idrico e 68 per l’attivazione della carta d’identità elettronica”. E ancora: “Stiamo parlando di inclusione digitale per questo intendiamo incrementare maggiormente gli accessi a questo tipo di servizio per di più gratuito. Il punto di facilitazione digitale è già attivo e strutturato all’interno del palazzo comunale, ma con l’intento di estendere le competenze digitali, saranno promossi, a partire da aprile, nuovi incontri di formazione digitale anche presso i circoli e le associazioni del territorio signese che, dopo un primo incontro con i responsabili, hanno accolto positivamente l’iniziativa”. L’amministrazione comunale, a tal proposito, promuoverà nuovi incontri di formazione digitale sull’utilizzo e la gestione del fascicolo sanitario, l’utilizzo consapevole e sicuro dei siti web, la gestione delle caselle di posta e l’accesso e l’utilizzo dello Spid.