Punto d’Incontro, il 5 maggio la presentazione del libro “Più uno” di Ernesto Maria Ruffini

PRATO – Un invito all’azione, un richiamo all’importanza di fare il primo passo verso un impegno sociale condiviso, «Perché l’unico modo di andare avanti è farlo insieme, in prima persona plurale. Ogni giorno, più uno!». È questo il messaggio del libro “Più uno. La politica dell’uguaglianza”, (Feltrinelli), di Ernesto Maria Ruffini che sarà presentato a Prato lunedì 5 maggio alle 21 presso Beste Hub, in via Bologna 243/A. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale Punto d’incontro e Gruppo Beste e vedrà l’autore dialogare con i giornalisti Luigi Caroppo e Gianni Rossi. Ruffini, avvocato tributarista, è stato nell’ultimo decennio sei anni Direttore dell’Agenzia delle Entrate e e anni ai vertici di Equitalia prima e Agenzia delle Entrate e Riscossione poi; nel 2022 ha pubblicato sempre per Feltrinelli “Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi”. Libro di cui “Più uno” è l’ideale prosieguo.

“Il volume – spiega il presidente di Punto d’Incontro Gianni Taccetti – è agile e suggestivo, non è un saggio tecnico, né un racconto classico: è una riflessione civile sul senso di responsabilità collettiva, raccontata attraverso l’immagine semplice e potente dei numeri. Ruffini ci ricorda che ogni gesto, ogni scelta, ogni persona conta: è un richiamo a ciascuno di noi ad aggiungersi alla partecipazione. Concordo sul fatto che solo rimettendosi al centro del discorso pubblico il cittadino può tornare protagonista della politica e rimettere in moto il Paese. In un’epoca caratterizzata da incertezza e crisi sociale, è sempre più necessaria una politica che torni a essere collettiva e partecipativa. Attraverso un resoconto tra storia, aneddoti personali e riflessioni da uomo delle istituzioni, Ernesto Maria Ruffini ci invita a riscoprire il valore della democrazia come strumento di crescita comune. La politica va vissuta non come terreno di divisioni ma come spazio per il dialogo, per la collaborazione tra persone”. L’incontro è a ingresso libero ma per comodità organizzativa si invita a confermare la propria presenza scrivendo all’indirizzo e-mail associazionepuntodincontro2021@gmail.com oppure registrandosi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/ernesto-maria-ruffini-tickets-1334072840779?aff=oddtdtcreator