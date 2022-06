Punto Prelievi Asl. PerSesto “Il nostro intervento è stato utile alla riapertura”

SESTO FIORENTINO – Prime reazioni all’annuncio dell’apertura del punto prelievi alla Asl da parte di PerSesto. “Nell’ultimo consiglio avevamo espresso tutti i nostri dubbi sui ritardi nella riapertura di alcuni servizi nel presidio sanitario di via Gramsci e tra questi in particolare il servizio dei prelievi.” Commenta così, Andrea Guarducci, capo gruppo in consiglio comunale […]

SESTO FIORENTINO – Prime reazioni all’annuncio dell’apertura del punto prelievi alla Asl da parte di PerSesto. “Nell’ultimo consiglio avevamo espresso tutti i nostri dubbi sui ritardi nella riapertura di alcuni servizi nel presidio sanitario di via Gramsci e tra questi in particolare il servizio dei prelievi.” Commenta così, Andrea Guarducci, capo gruppo in consiglio comunale di PerSesto. “Apprendiamo oggi con soddisfazione che alla riapertura ridotta estiva seguirà da settembre la riattivazione completa del servizio, che tornerà al massimo delle sue potenzialità”. “Una rassicurazione importante da parte di ASL ottenuta grazie alle richieste di PerSesto e alle sollecitazioni dell’assessora Sanquerin, che più di tutti ha lavorato per questo importante risultato”. “Nei prossimi mesi – conclude Guarducci- dovremo continuare questa importante opera di controllo e stimolo anche e soprattutto per il nuovo Polo Sanitario di Viale Ariosto, la cui apertura dei cantieri è prevista per febbraio 2023”.