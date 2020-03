Punto prelievo del sangue a Campi Bisenzio: da lunedì l’accesso sarà solo su appuntamento telefonico

CAMPI BISENZIO – Da lunedì 16 marzo e fino a nuove disposizioni, l’accesso al punto prelievo del sangue presso il presidio socio sanitario di via Rossini a Campi Bisenzio sarà solo su appuntamento telefonico. La prenotazione non potrà essere più effettuata tramite Cup o tramite accesso di persona allo sportello ma solo chiamando il numero telefonico 0556930828 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 11.30. In questo momento di emergenza sanitaria tale modalità garantisce infatti una migliore appropriatezza degli accessi alla struttura.