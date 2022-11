Qf-ex Gkn, Calosi (Fiom) al consiglio comunale di Firenze: “La politica sostenga i lavoratori”

FIRENZE – “Chiediamo alla politica, al territorio, di sostenere i lavoratori della Qf non solo con la retorica, ma con i fatti, concreti, che permettano alla reindustrializzazione di andare avanti. I lavoratori hanno fatto tutto il possibile per arrivare alla reindustrializzazione, manutenendo la fabbrica e le sue macchine, ma ora bisogna che le istituzioni intervengano per sostenerli. Chiediamo inoltre alle istituzioni di venire a vedere la fabbrica fin da stasera, e tutto l’incredibile lavoro che hanno fatto e stanno facendo i lavoratori”: parole, sentite, quelle pronunciate da Daniele Calosi, (segretario generale Fiom Cgil Firenze Prato Pistoia) durante il suo intervento nel consiglio comunale di Firenze dedicato alla vertenza della ex Gkn. “E le belle parole non possono più bastare, – ha aggiunto Calosi – perché stiamo parlando del sostentamento di centinaia di famiglie che da ottobre non stanno più ricevendo nulla. Il Ministero del lavoro deve dare la cassa integrazione, perché – come detto dalla Regione Toscana – se c’è un opera di scouting per nuovi investitori, pubblici e privati, ciò deve bastare per ottenerla e coprire il prima possibile le retribuzioni dei lavoratori”.