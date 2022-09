Qf (ex Gkn), Ficco e Materazzi (Uilm): “Verrà presentata domanda di contratto di sviluppo”

FIRENZE – “Ieri Qf ha presentato il piano di reindustrializzazione della ex Gkn, in base al quale avanzerà domanda di contratto di sviluppo”: lo riferiscono Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Davide Materazzi, segretario della Uilm di Firenze. “Nell’incontro tenutosi al Ministero dello sviluppo economico -aggiungono – da parte di Qf ci è stato presentato […]

FIRENZE – “Ieri Qf ha presentato il piano di reindustrializzazione della ex Gkn, in base al quale avanzerà domanda di contratto di sviluppo”: lo riferiscono Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Davide Materazzi, segretario della Uilm di Firenze. “Nell’incontro tenutosi al Ministero dello sviluppo economico -aggiungono – da parte di Qf ci è stato presentato un piano che ci appare purtroppo abbastanza aleatorio e che si fonda in buona sostanza sulla possibilità di ricevere il sostegno pubblico. Al contempo Qf si attiverà per verificare con gli enti competenti quali coperture potrà avere in termini di ammortizzatori sociali”. “Speriamo che i nostri dubbi – concludono Ficco e Materazzi – possano essere fugati da Invitalia che dovrà vagliare il piano e dal Ministero dello Sviluppo economico che si attiverà per esplorare la presenza di potenziali nuovi investitori. Soprattutto speriamo che i nostri dubbi e timori siano progressivamente fugati da atti concreti da parte di Qf”.