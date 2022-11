Qf (ex Gkn), Ficco (Uilm): “Il processo di reindustrializzazione rischia di naufragare”

FIRENZE – “Purtroppo temiamo che stia per naufragare definitivamente il progetto di reindustrializzazione da parte di Qf del sito fiorentino ex Gkn”: non usa certo mezze parole Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, responsabile del settore automotive, al termine dell’incontro tenutosi stamattina al Ministero del Made in Italy e delle Imprese (ex MiSe). “Chiediamo al Ministero […]

FIRENZE – “Purtroppo temiamo che stia per naufragare definitivamente il progetto di reindustrializzazione da parte di Qf del sito fiorentino ex Gkn”: non usa certo mezze parole Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, responsabile del settore automotive, al termine dell’incontro tenutosi stamattina al Ministero del Made in Italy e delle Imprese (ex MiSe). “Chiediamo al Ministero – aggiunge Ficco – di farsi parte attiva per trovare i potenziali investitori che possano finalmente intervenire per rafforzare il progetto di rilancio e pensiamo che potrebbe essere decisivo un diretto coinvolgimento di Invitalia o di altro ente economico in mano pubblica. La situazione si sta trascinando da troppi mesi e, in mancanza di un intervento risoluto da parte del Ministero, temiamo che siano a rischio sia la continuità retributiva per i lavoratori sia il futuro industriale del sito”.