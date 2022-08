QF (ex Gkn): “La riconversione la facciamo noi, il consorzio serve per la ricerca. Chi fa confusione su questo mette a rischio il progetto”

CAMPI BISENZIO – “La riconversione la facciamo noi, il consorzio serve per la ricerca. Chi fa confusione su questo mette a rischio il progetto”. è netta la presa di posizione di QF dopo l’incontro odierno al Mise. E la ribadisce in una nota: “L’incontro di oggi al Ministero è servito a ribadire che QF, che è alla base del progetto, ha un piano industriale solido e ha la capacità finanziaria per portarlo avanti. Abbiamo sempre detto e lo abbiamo ribadito oggi che la reindustrializzazione del sito la farà QF, così come abbiamo ricordato che il consorzio Iris Lab appena costituito, di cui anche QF fa parte, si occuperà di ricerca e non di riconversione della Fabbrica che resta prerogativa esclusiva di QF. Chi ancora oggi fa polemica o confusione su questo aspetto lo fa non conoscendo la vicenda o in mala fede e comunque mettendo a rischio il progetto stesso. QF è pronta a presentare un accordo di sviluppo, se il Mise vorrà accoglierlo, con il coinvolgimento di Invitalia. Ma nell’incontro odierno abbiamo anche ribadito la necessità di avere la cassa integrazione che aspettiamo da gennaio e che sia necessario anche prevedere un piano di agibilità della fabbrica. Il piano industriale avrà un investimento pari a 50 milioni di euro al netto della ricerca e della formazione, e prevede che si riassorba l’intero bacino di lavoratori della ex Gkn, con anche nuovi inserimenti di figure legate alla elettrificazione”.