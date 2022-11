Qf (ex Gkn), “ritardo o mancato pagamento degli stipendi di ottobre”: la Fiom proclama 2 ore di sciopero

FIRENZE – “Qf (ex Gkn): ritardo o mancato pagamento dello stipendio di ottobre. La Fiom Cgil Firenze-Prato-Pistoia proclama due ore di sciopero per domani, 10 novembre”: lo dicono, in una nota, le segreterie Fiom-Cgil delle province di Firenze, Prato e Pistoia. “Dopo la provocazione di due giorni fa – continua il comunicato – con l’annuncio […]

FIRENZE – “Qf (ex Gkn): ritardo o mancato pagamento dello stipendio di ottobre. La Fiom Cgil Firenze-Prato-Pistoia proclama due ore di sciopero per domani, 10 novembre”: lo dicono, in una nota, le segreterie Fiom-Cgil delle province di Firenze, Prato e Pistoia. “Dopo la provocazione di due giorni fa – continua il comunicato – con l’annuncio dello sgombero del materiale ferroso, consideriamo che il ritardo o mancato pagamento, a oggi, dello stipendio di ottobre sia un ulteriore gravissimo atto, unicamente volto a scaricare le responsabilità dell’azienda sui lavoratori. A sostegno non solo di questa vertenza, ma di tutte le altre crisi sui nostri territori, come per esempio quella della Giga, proclamiamo per domani due ore di sciopero dei lavoratori metalmeccanici delle tre province da effettuare alla fine di ogni turno. Le Rsu delle aziende metalmeccaniche di Firenze, Prato e Pistoia possono articolare in maniera diversa lo sciopero nelle modalità di giorno e orario”.