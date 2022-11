Qf: “Nessun “smobilizzo materiali” ma solo i lavori preparatori per far uscire rottami e rifiuti”

CAMPI BISENZIO – Due righe due, da parte di Qf per replicare in merito alla notizia dell’arrivo dopo domani, lunedì 7 novembre, dei camion presso lo stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio per quello che in gergo viene definito “smobilizzo materiali”. “Si tratta – si legge nella breve nota di Qf – dei lavori preparatori […]

CAMPI BISENZIO – Due righe due, da parte di Qf per replicare in merito alla notizia dell’arrivo dopo domani, lunedì 7 novembre, dei camion presso lo stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio per quello che in gergo viene definito “smobilizzo materiali”. “Si tratta – si legge nella breve nota di Qf – dei lavori preparatori per rimuovere rottami e rifiuti che da 10 mesi l’azienda non è riuscita finora a far uscire. Solo e soltanto rottami e rifiuti, materiale con codice rifiuto”.