Qf: “Stupiti e amareggiati, parlare di ritardo è paradossale”

FIRENZE – “Siamo stupiti e molto amareggiati, parlare di ritardo è paradossale. Siamo nei tempi previsti dall’accordo, nonostante tutte le enormi difficoltà incontrate, a partire dalla Cassa integrazione che da otto mesi non c’è e che stiamo anticipando al buio. Tra l’altro con uno scenario economico che è cambiato in maniera drammatica. Abbiamo un progetto di grande prospettiva come abbiamo già documentato presentando il piano. Torneremo a dare tutti i maggiori dettagli e tutti gli elementi di affidabilità, per presentare un accordo di Sviluppo, nonostante all’ultimo incontro il rappresentante del Mise si fosse detto non interessato alle nostre carte”: questa la posizione di Qf Firenze dopo l’incontro di oggi sulla vertenza ex Gkn e le varie reazioni che si sono susseguite.