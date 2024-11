Qualità dell’aria: adesso c’è “SmartMuni”, la nuova piattaforma digitale per la consultazione e l’analisi dei dati 

LASTRA A SIGNA – L’amministrazione comunale di Lastra a Signa mette a disposizione, per la consultazione da parte di tutti i cittadini, dati ambientali e in particolare sulla qualità dell’aria del territorio, grazie all’attivazione della piattaforma digitale “SmartMuni”, fornita dalla società Quanta Srl di Firenze. Utilizzando fonti attendibili come Arpa (Agenzia regionale per la protezione […]

LASTRA A SIGNA – L’amministrazione comunale di Lastra a Signa mette a disposizione, per la consultazione da parte di tutti i cittadini, dati ambientali e in particolare sulla qualità dell’aria del territorio, grazie all’attivazione della piattaforma digitale “SmartMuni”, fornita dalla società Quanta Srl di Firenze. Utilizzando fonti attendibili come Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) e le rilevazioni del sistema Copernicus (programma dell’Unione Europea per l’analisi dell’inquinamento atmosferico), sono resi disponibili dati sui principali inquinanti atmosferici, tra cui particolato (Pm2,5 e Pm10), biossido di azoto (No2), biossido di zolfo (So2), ozono (O3) e monossido di carbonio (CO), concentrazioni dei pollini e informazioni a carattere meteorologico.

I risultati sono disponibili attraverso un link pubblicato nella sezione ambiente sul sito web istituzionale del Comune (seguendo il percorso Servizi-Aree Tematiche-Ambiente) che permetterà agli utenti di consultare le informazioni in tempo reale e/o su base storica in base agli intervalli di tempo desiderati. Questa piattaforma faciliterà l’individuazione degli inquinanti più critici per il territorio, sia in forma aggregata che analitica, e delle loro concentrazioni giornaliere, mensili e annuali, migliorando così anche la capacità di previsione del loro andamento.