Qualità e Servizi: approvato il Bilancio di sostenibilità 2024

SESTO FIORENTINO – I Comuni soci di Qualità e Servizi hanno approvato il Bilancio di sostenibilità 2024. Ad oggi i Comuni soni sono: Barberino del Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carmignano, Sesto Fiorentino e Signa. Secondo il Bilancio di Sostenibilità 2024, Qualità e Servizi ha sviluppato una media dell’80% di produttori di filiera corta tra i propri fornitori. Un dato di eccellenza nel settore della ristorazione e della ristorazione collettiva, che punta a valorizzare le tradizioni locali, fa rimanere sul territorio importanti risorse economiche e rappresenta un elemento di forte garanzia per la comunità. Questa scelta permette ogni anno, si legge in una nota di Qualità e Servizi, di mantenere oltre 1,5 milioni di euro sul territorio grazie agli acquisti, per circa 500.000 kg ogni anno, di prodotti dai produttori di filiera corta. Dal Bilancio di Sostenibilità 2024 emerge un altro dato: grazie all’intenso rapporto con i fornitori locali, alla scelta di menù basati su una dieta equilibrata, oltre che al biologico e ai trasporti elettrici dei pasti, Qualità e Servizi risparmia oltre i 2/3 di emissioni rispetto alle medie del settore.

Un forte apprezzamento per il grande lavoro che Qualità e Servizi organizza nei nostri territori, esprimono i Comuni soci, che si traduce ogni giorno in produzioni di qualità, impegno nell’educazione ambientale ed un servizio costruito su misura. “Un sincero ringraziamento – afferma l’amministratore unico Filippo Fossati- a tutti i dipendenti per i risultati raggiunti dall’azienda, nonchè ai Comuni per il cammino condiviso e la fiducia accordataci. Il nostro impegno è rivolto a migliorare continuamente i servizi, nell’attuazione degli obiettivi che contraddistinguono le nostre attività per il territorio, facendo crescere sempre più la qualità dei nostri cibi ed il rapporto con i produttori e le comunità locali. Questo importante report è uno strumento che consegniamo a tutti per meglio comprendere il nostro lavoro e le nostre finalità. Il nostro obiettivo resta sempre quello di essere non la migliore azienda del territorio, ma la migliore azienda per il territorio”.

Anche nel 2024 l’azienda si è inoltre impegnata in importanti percorsi di educazione alimentare con decine di laboratori svolti in ogni comune servito, con centinaia di bambini coinvolti oltre ad incontri in classe con i produttori locali, organizzazione di orti nelle scuole nonché visite con attività educative e ludiche alle aziende agricole del territorio aperti ai bambini, alle famiglie e alle insegnanti. Sono state inoltre confermate a Qualità e Servizi tutte le importanti certificazioni aziendali di qualità, igiene ed ambiente ottenute dall’azienda, ovvero ISO 9001, 14001, 22000 ed EMAS. Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta un importante strumento volontario che Qualità e Servizi ha elaborato per l’analisi e rendicontazione sociale, economica, ed ambientale di tutte le proprie attività, rivolto ai soci, ai dipendenti, alle scuole, alle famiglie, ai clienti privati e a tutti i territori serviti. Come per le edizioni precedenti, è disponibile, sia in versione completa che ridotta, sul sito internet aziendale www.qualitaeservizi.com