Qualità e Servizi. Menù cinese nelle scuole della Piana

CALENZANO – Menù tipicamente cinese: è quello che i 7000 studenti delle mensa pubblica Qualità e Servizi troveranno nei propri piatti giovedì 13 febbraio. L’azienda della ristorazione pubblica di via del Colle che serve 56 scuole distribuite nei comuni, oltre che di Calenzano anche di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa ha deciso di promuovere il menù in segno di solidarietà verso la comunità cinese, largamente presente nei quattro comuni, ma anche come occasione di scoperta, dialogo e interazione tra culture contro i pregiudizi e l’intolleranza che si sono viste in questi giorni in tante zone del Paese e di cui soprattutto i bambini rischiano di essere vittime.

“Pensavamo da giorni a un iniziativa da sviluppare nelle scuole – ricorda Filippo Fossati amministratore unico dell’azienda – Lo spunto decisivo ci è stato offerto dalla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella scuola romana e il bellissimo segnale di vicinanza, pace e fratellanza trasmesso alla comunità cinese”.

“Qualità&Servizi è da tempo impegnata nella diffusione, anche attraverso la preparazione e la somministrazione dei pasti, di valori per noi irrinunciabili come l’uguaglianza, il rispetto dell’ambiente e delle risorse della nostra terra – afferma il direttore generale dell’azienda, Antonio Ciappi – Per questo abbiamo deciso di proporre ai quattro comuni proprietari dell’azienda questa azione che è stata subito largamente condivisa anche con la comunità cinese. Giovedì i bambini troveranno in tavola un menù speciale, composto da riso alla Cantonese, pollo alle mandorle e verdure saltate nel wok”.

Ai bambini saranno offerte anche le tradizionali bacchette per consumare il pasto. L’iniziativa sarà preceduta dalla distribuzione nei giorni precedenti di materiale informativo.