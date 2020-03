Qualità & Servizi: “L’azienda sosterrà i lavoratori in cassa integrazione”

CAMPI BISENZIO – A seguito del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo scorso che prevede la chiusura della scuole l’attività di Qualità & Servizi è stata sospesa. “Di concerto con le organizzazioni sindacali – si legge in una nota – è stato deciso di fare ricorso al Fondo d’integrazione salariale per tutti i dipendenti. Una misura resasi necessaria e che comporta un riduzione del salario dei lavoratori. L’azienda, una società pubblica controllata dai Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio Signa e Calenzano, ha deciso, di concerto con le stesse amministrazioni comunali di adottare provvedimenti che diano ai lavoratori le maggiori garanzie, intervenendo anche con risorse proprie”. “Crediamo – ha detto l’amministrazione unico di Qualità & Servizi, Filippo Fossati – che in un momento come questo da un azienda come la nostra possa partire un messaggio e un sostegno ai lavoratori affinché non siano loro in prima persona a pagare per questa crisi. A maggior ragione in un azienda che deve proprio alle maestranze il raggiungimento di obiettivi importanti e prestigiosi anche dal punto di vista economico”.