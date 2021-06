Qualità&Servizi scala la classifica Food Insider

SESTO FIORENTINO – Si aggiudica il settimo posto della classifica Food Insider, osservatorio non istituzionale in collaborazione con Slow Food, Qualità&Servizi l’azienda tutta pubblica che fornisce il servizio mensa nelle scuole della Piana Fiorentina privilegiando i produttori del territorio, le materie prime biologiche e a km 0. Rispetto allo scorso anno Qualità&Servizi è salita di due posti. […]

“Il report che ogni anno Foodinsider fa sulle mense scolastiche è un importante strumento di valutazione per un servizio delicato e fondamentale come questo – ha commentato Filippo Fossati, amministratore unico di Qualità&Servizi -. Qualità&Servizi società pubblica controllata dai comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Carmignano occupa attualmente la settima posizione a livello nazionale, prima tra le realtà toscane e guadagna due posizioni rispetto all’ultimo rilevamento. È una posizione, come rilevano gli stessi organizzatori, che rispecchia una qualità alta del menu anche in un anno difficile come questo. È una soddisfazione come condividiamo con le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda consapevoli che è un risultato raggiunto grazie a scelte mirate, improntate a una cucina rispettosa dell’ambiente e della salute, ma soprattutto al loro prezioso contributo”.

“Ancora una volta Q&S si conferma tra le migliori esperienze di mensa scolastica a livello nazionale. Il gradimento dei bambini, l’apprezzamento delle famiglie, la ricerca costante della qualità sono le cifre di un lavoro iniziato quattro anni fa, quando abbiamo deciso di aprire una nuova fase per questa azienda – afferma il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi -. Grazie all’attenzione dei dirigenti e al lavoro appassionato dei dipendenti, Qualità&Servizi è riuscita ad adattare il servizio alla difficile fase che stiamo attraversando senza rinunciare a qualità e sostenibilità. Un’eccellenza tutta pubblica che ha dimostrato con i fatti che è possibile ribaltare le logiche di privatizzazione a tutti i costi dei servizi, tutelando lavoro e lavoratori e offrendo una mensa di altissima qualità”.

Unica azienda toscana nei primi dieci posti (le altre toscane in classifica, Pisa e Firenze, sono rispettivamente al 28° e al 30° posto) Qualità&Servizi continua a guadagnare posizioni nonostante le difficoltà riscontrate con l’avvento della pandemia da Covid 19. In quest’anno scolastico alcune mense non sono mai partite, altre hanno lavorato pochissimi giorni e altre hanno ridotto il numero di pasti perché sono stati riformulati gli orari e diminuiti i rientri, Qualità&Servizi ha continuato a garantire un servizio calibrato sulle necessità dei bambini, fornendo loro pasti di grande qualità, facendo rete con i produttori e i distributori della zona e favorendo ancora di più la filiera corta.