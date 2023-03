Quando il ciclismo è vintage e “ci racconta” la storia delle due ruote: domenica 19 torna la “Ciclostorica La Lastrense”

LASTRA A SIGNA – Organizzata dal GS ASD Tre Emme in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Lastra a Signa, Scandicci, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa e Montelupo Fiorentino, a Lastra a Signa si avvicina il fine settimana della Ciclostorica “La Lastrense”. L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 marzo per una manifestazione che fa parte del circuito delle società amiche del Ciclo Club Eroica e che vedrà i partecipanti con bici e abbigliamento vintage a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento fino al 1987 per rievocare appunto la storia del ciclismo. La “corsa” si svolgerà su strada e tratti di strade bianche, con ristori lungo il percorso e sapori tipici della cultura toscana dell’epoca ed è un evento di turismo sportivo green con l’adesione del Touring Club Italiano e della Fiab.

Si comincia il 18 marzo, giorno precedente alla manifestazione, con un evento collaterale organizzato nell’ambito delle manifestazioni del “Marzo Donna”, ovvero la “Pedalata Rosa 2023” aperta a tutti, manifestazione non competitiva organizzata insieme alla Uisp di Firenze, con partenza da Lastra a Signa alle 9.30, da Signa, dal parco dei Renai, alle 9,30, dalla Passerella di Badia a Settimo/San Donnino alle 9.45 per dirigersi, lungo la pista ciclabile dell’Arno, alle Pavoniere, nel parco delle Cascine a Firenze, per un totale di 22 chilometri totalmente pianeggianti. Mentre le iscritte alla Ciclostorica potranno continuare il loro giro di turismo sportivo a Firenze con passaggio dal Giardino delle Rose al Piazzale Michelangelo.

Domenica 19, invece, si corre la Ciclostorica, con partenza alle 9.30 dal centro storico di Lastra a Signa. Quattro i percorsi previsti: percorso “Scansalavilla” 31 chilometri, dislivello 160 metri, una sola salita. Un settore sterrato. Percorso “Bramasole” corto, 37 chilometri, dislivello 350 metri, privo di lunghe salite, con strappi più o meno ripidi specie su asfalto. Sono presenti due settori di strada sterrata. Consigliato adeguamento pignoni. Percorso “Colline” medio, 47 chilometri, dislivello 544 metri, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su asfalto. Sono presenti tre settori di strade sterrate. Consigliato adeguamento pignoni. Percorso “La Lastrense”, lungo, 76 chilometri, dislivello 1.354 metri, impegnativo. Percorso molto mosso e ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su asfalto. Sono presenti circa 13 chilometri di strade sterrate divise in quattro settori: tre settori in salita e un settore in discesa con fondo stabilizzato e con brecciolino sulla superficie. Consigliato adeguamento pignoni. Tutte le informazioni su www.lalastrenseciclostorica.it

Ma non è finita qui: sabato 18 e domenica 19, sempre nel centro storico di Lastra a Signa, saranno ospitati il mercatino vintage con cimeli dei campioni del passato, glorie e veterani dello sport del ciclismo, con il “Coppiano” Gianfranco Trevisan, gli amici del “Museo Gino Bartali” di Ponte a Ema, con mostre di abbigliamento e biciclette d’epoca e altre esposizioni storiche come la mostra, unica nel suo genere, di telaisti di biciclette storiche. E ancora: mercatino mostra scambio di ciclismo d’epoca, un’esposizione di moto d’epoca del Club moto d’epoca fiorentino in sala consiliare e mostra di moto e vespe d’epoca a cura del Moto Club e Vespa Club di Lastra a Signa, mentre le auto d’epoca saranno posizionate sia in piazza del Comune che in piazza 4 Novembre, Gazebo per i bambini per disegnare insieme all’Associazione Incantico di Assisi nell’ambito del progetto “Io pedalo con il Cuore” con Gianna Ammenti e Fabio Di Carlo. Infine, in piazza del Comune, saranno allestiti vari stand con iniziative e attività a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e del gruppo storico dei Vigili del fuoco di Firenze con gonfiabili dei “Pompieri” per bambini e per simulazioni di momenti di emergenza. Il Corpo dei Vigili del Fuoco sarà inoltre presente con una mostra di attrezzature storiche e uno stand informativo.

Sabato 18 marzo

Incontri di cultura e sport curati da Marco Pasquini: (mattina) I fratelli Mugnaini raccontano il loro ciclismo, presentazione del libro “Non mollare”, storie e pedalate in libertà con l’autore Flavio Maria Tarolli. (Pomeriggio) presentazione del libro “Galeotta fu la zampa”, fiaba rivolto ai bambini e dedicata a Gastone Nencini con l’autrice Gianna Ammenti e Giovanni Nencini; il primo concorso “Barba, baffi ed eleganza di coppia La Lastrense” con premi ai primi classificati da parte della Proraso, storica azienda fiorentina leader nazionale nella cura del volto maschile; “Storie di ciclostoriche vissute….”, Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica si racconta.

Domenica 19 marzo

In occasione del passaggio dei ciclostorici nel Comune di Montelupo Fiorentino si svolgerà la “Festa dei fiori”, mentre nel Comune di Montespertoli sarà la volta della “Festa di San Giuseppe”. A Ginestra Fiorentina, invece, intrattenimenti a cura del comitato “Un paese ritrovato” e del CCN. Tutti gli eventi inseriti nel programma saranno immortalati dal gruppo Fotografico “Il Cupolone Aps“ di Firenze, con oltre 10 fotoamatori che scatteranno le fotografie e che successivamente costituiranno la mostra “La Ciclostorica fotografata”.