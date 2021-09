Quando il judo è educativo: la novità dell’autunno sportivo è a Spazio Reale

CAMPI BISENZIO – Grande novità in arrivo a Spazio Reale, la vera novità dell’autunno sportivo nella Piana. A partire infatti dal 14 ottobre prenderà il via il corso di judo per bambini/e e ragazzi/e – adulti con Elena Degl’Innocenti. Con una particolarità: “Bisogna saper fare una distinzione fra il judo educazione, che è quello che ho deciso di insegnare, – ha spiegato la stessa Elena Degl’Innocenti – e il judo sport proposto dalla Federazione. Ci tengo particolarmente a sottolineare la parola “educazione”, in quanto l’obiettivo principale di questa disciplina è appunto quello di educare, di trasmettere un certo tipo di valori e incentivare così le persone a diventare migliori, sia per il proprio bene personale che per quello degli altri. L’attività educativa inizia sul tatami praticando insieme agli altri e deve poi riflettersi nella vita di tutti giorni e nella normale routine quotidiana, a casa, a scuola, a lavoro. A tutti i livelli e a tutte le età si può diventare migliori. Per educare io intendo, nello specifico, insegnare ad affrontare la realtà e ciò si estende a tutte le fasce d’età; il mio “voler educare i giovani” intende voler formare delle persone che potranno poi essere utili a se stessi e alla società, esercitando le loro future professioni con onestà e professionalità. Questo è un concetto che va ben oltre il vincere una gara. Io vorrei che i miei allievi, giovani e non, imparino e siano capaci di vincere nella vita, oltre che nelle competizioni”. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì nei seguenti orari: 17-17.50 bambini/e 5-8 anni, 18- 18.50 ragazzi/e 9-13 anni, 19-20.15 adulti (la prima lezione è gratuita), corso bambini/ragazzi 50 euro mensili, corso adulti 60 euro mensili. Per ulteriori informazioni: 0558991380 – info@mysportingcampus.it. Elena Degl’Innocenti, classe 1969, rappresenta una delle pochissime judoka donne in Europa ad aver raggiunto un livello così elevato in questa affascinante disciplina, a cui si è avvicinata all’età di 17 anni e che ha praticato con passione fino a raggiungere il grado di cintura nera 6° dan. Leggi di più su di lei al seguente link https://www.tuscanypeople.com/judo-educazione-elena…/