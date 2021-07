Quando il tennis è per tutti: torna “CampiAbilia”

CAMPI BISENZIO – Torna, a Campi Bisenzio, “CampiAbilia” dopo il successo della prima edizione, quella dell’anno dell’anno scorso. “Sono felice di annunciare che anche questa estate organizzeremo la manifestazione in collaborazione con il Comune di Campi e con il patrocinio del Comitato Paralimipico”, dice Alessandro Consigli, consigliere delegato allo sport. Il doppio appuntamento è in […]

CAMPI BISENZIO – Torna, a Campi Bisenzio, “CampiAbilia” dopo il successo della prima edizione, quella dell’anno dell’anno scorso. “Sono felice di annunciare che anche questa estate organizzeremo la manifestazione in collaborazione con il Comune di Campi e con il patrocinio del Comitato Paralimipico”, dice Alessandro Consigli, consigliere delegato allo sport. Il doppio appuntamento è in programma il 17 e 18 luglio presso gli impianti della Polisportiva 2M, in via Barberinese, dove ha la propria sede il Tennis Club 2M. In pratica si susseguiranno due giornate di tennis in carrozzina dando vita al torneo di “Doppio H integrato” di Wheelchair Tennis.

“Si tratta di una disciplina con molte analogie rispetto al tennis convenzionale perché è molto simile dal punto di vista regolamentare, ma anche a livello tecnico e tattico”, aggiunge Consigli specificando che in questo caso giocano insieme un tennista in carrozzina e uno normodotato. “Il tennis in carrozzina sta vivendo un periodo di grande evoluzione, riscuotendo un entusiasmante successo a livello mondiale. Con tornei di singolare e di doppio, un giocatore disabile può competere contro giocatori normodotati, usufruendo della regola del doppio rimbalzo. La categoria Open prevede la divisione tra competizioni maschili e femminili, mentre nella categoria Quad uomini e donne gareggiano nello stesso torneo”. Per informazioni e iscrizioni scrivere una e-mail all’indirizzo direzione@polisportiva2m.it oppure telefonare al numero 3939362056.