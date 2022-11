Quando le storie di volontariato “si intrecciano” fra loro: Misericordia di Campi Bisenzio e “Hands of Love” insieme per un giorno

CAMPI BISENZIO – E’ un’iniziativa davvero bella e suggestiva quella in programma domenica prossima, 13 novembre, presso la sede della Misericordia di Campi Bisenzio in via Saffi a partire dalle 17. Un’iniziativa che riunisce e mette a confronto la stessa Misericordia e “Hands of Love”, l’organizzazione che si occupa di scolarizzazione, supporto sanitario e sostegno […]

CAMPI BISENZIO – E’ un’iniziativa davvero bella e suggestiva quella in programma domenica prossima, 13 novembre, presso la sede della Misericordia di Campi Bisenzio in via Saffi a partire dalle 17. Un’iniziativa che riunisce e mette a confronto la stessa Misericordia e “Hands of Love”, l’organizzazione che si occupa di scolarizzazione, supporto sanitario e sostegno alla popolazione in Uganda e che la scorsa estate ha visto la presenza di una volontaria della Misericordia, Giulia Biancalani, che ha dedicato una parte delle proprie vacanze estive all’attività di volontariato con “Hands of Love”. Insomma, quella di domenica si preannuncia come una giornata ricca di testimonianze che si intrecciano fra loro: nell’occasione, infatti, saranno presentate le iniziative attualmente in corso e i progetti futuri dell’associazione e saranno proiettati video e foto relative alle missioni che si sono appena concluse con le testimonianze dei volontari che, direttamente sul campo, hanno potuto vivere quella bella esperienza. Ma non solo, perché a certificare la collaborazione fra queste due realtà si parlerà anche di “Tutto nel cuore e tutto il cuore in tutto”, ovvero la storia del defibrillatore donato dalla Misericordia di Campi Bisenzio e arrivato nel mese di agosto nel cuore dell’Uganda. Saranno presenti Costanza Terzo, presidente dell’associazione “Hands of Love”, Peter Mukasa, medico del Kirema Health Center Hospital, e Giulia Biancalani, volontaria della Misericordia di Campi e di “Hands of Love” (nella foto qui sotto durante la sua missione in Uganda).