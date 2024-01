Quando l’inglese è per tutti: “English for everybody”, in ottanta superano l’esame

CAMPI BISENZIO – Che l’inglese sia per tutti, o appunto “English for everybody”, ce lo dimostra lo studio linguistico con sedi a Campi Bisenzio, in via Pimentel, Sesto Fiorentino, in via Cadorna, e Poggio a Caiano, in via Silvio Pellico. Una struttura riconosciuta dalla Comunità Europea e con importanza a livello mondiale per la preparazione […]

CAMPI BISENZIO – Che l’inglese sia per tutti, o appunto “English for everybody”, ce lo dimostra lo studio linguistico con sedi a Campi Bisenzio, in via Pimentel, Sesto Fiorentino, in via Cadorna, e Poggio a Caiano, in via Silvio Pellico. Una struttura riconosciuta dalla Comunità Europea e con importanza a livello mondiale per la preparazione agli esami a Cambridge e che rappresenta un’eccellenza per il nostro territorio. In tanti, infatti, si affidano a loro per imparare o “affinare” la conoscenza della lingua inglese, una scuola dove si può trovare un nutrito gruppo di insegnanti (nove), tutti di ottimo livello. Un centro, fra l’altro, frequentato da giovani e meno giovani di tanti paesi, a dimostrazione del fatto che anche l’integrazione è un valore. Con lezioni nelle aziende, nelle scuole (la Garibaldi) e otto livelli di apprendimento, suddivisi ovviamente in base alla preparazione degli iscritti e degli step che ognuno di loro intende superare. Non a caso, proprio di recente c’è stata la consegna dei diplomi di fine corso (solitamente si svolgono a giugno e dicembre) agli ottanta, fra ragazzi e ragazze, che hanno superato l’esame e che hanno ricevuto i complimenti della direttrice del Centro Cambridge Prato-Pistoia, Katy Jones, e delle direttrici della sede di Campi Bisenzio, Sarah Ford e Nancy de Maria, insieme ai loro genitori, per l’impegno profuso e la serietà dimostrata. Un esame basato su quattro prove (grammatica, ascolto, scrittura e orale) a testimoniare ulteriormente la “selezione” che comunque viene fatta se i test non vengono superati. Insomma, serietà fra gli studenti, ma anche fra i loro docenti. Chiunque volesse saperne di più, può telefonare al numero 339 8070386 oppure scrivere agli indirizzi e-mail sarahford@hotmail.it e sarahfordenglishforeverybody@gmail.com