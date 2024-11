Quando l’inglese è per tutti: per il terzo anno di fila “English for everybody” premia i partecipanti ai corsi

CAMPI BISENZIO – Terza edizione per la cerimonia di premiazione dei partecipanti ai corsi di “English for everybody”, lo studio linguistico con sedi a Campi Bisenzio, in via Pimentel, Sesto Fiorentino, in via Cadorna, e Poggio a Caiano, in via Silvio Pellico. Un appuntamento che ancora una volta ha messo in risalto quello che è l’impegno […]

CAMPI BISENZIO – Terza edizione per la cerimonia di premiazione dei partecipanti ai corsi di “English for everybody”, lo studio linguistico con sedi a Campi Bisenzio, in via Pimentel, Sesto Fiorentino, in via Cadorna, e Poggio a Caiano, in via Silvio Pellico. Un appuntamento che ancora una volta ha messo in risalto quello che è l’impegno di una struttura riconosciuta dalla Comunità Europea e con importanza a livello mondiale per la preparazione agli esami a Cambridge, un’eccellenza per il nostro territorio. La serata, che si è svolta all’interno del ristorante “Borderline” a Campi Bisenzio, ha permesso infatti per il terzo anno di fila la consegna delle certificazioni Cambridge di tutti i livelli, dagli “Young learners” fino al C2, ultimo dei livelli, (in pratica il riconoscimento del fatto di essere bilingue). Ed è stata un grande successo, con tante persone arrivate dalle sedi di Poggio a Caiano, Sesto Fiorentino e ovviamente dalla sede “madre” di Campi Bisenzio.

L’occasione per stare insieme e ringraziare tutti coloro che ogni settimana accompagnano i ragazzi alle lezioni. Ma anche il team di giovani insegnanti che con grande passione si adopera per l’insegnamento dell’inglese. Un ringraziamento particolare “va a Katy Jones responsabile del centro Cambridge Prato, Pistoia per il supporto e fiducia nella nostra scuola e di essere sempre presente per qualsiasi bisogno”. Oltre a Katy Jones, erano presenti anche le direttrici della sede di Campi Bisenzio, Sarah Ford e Nancy de Maria. Chiunque volesse saperne di più, può telefonare al numero 339 8070386 oppure scrivere agli indirizzi e-mail sarahford@hotmail.it e sarahfordenglishforeverybody@gmail.com