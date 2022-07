Quando l’offerta supera la domanda: una risposta concreta con “Toscana Jobs” di Confesercenti

FIRENZE – E’ davvero un momento complicato per le imprese che cercano lavoratori, è sempre più difficile trovare personale qualificato e formato. E ormai sta diventando quasi impossibile anche trovare candidati per un colloquio di lavoro, in modo particolare nei settori della ristorazione, ricettivo, addetti alle vendite e stagionali. Confesercenti Firenze, per rispondere concretamente alle […]

Durante gli appuntamenti è stato presentato il portale “ToscanaJobs”, un “luogo virtuale” dedicato all’incrocio fra domanda e offerta. Durante questi incontri è risultato evidente che l’offerta supera la domanda: il numero di imprese che si sono presentate per ricercare personale è stato superiore a coloro che erano alla ricerca di occupazione. “Il dato che l’offerta supera la domanda impone una riflessione; ed è fondamentale che siano messi in campo, da parte degli organi competenti, degli strumenti per abbattere il costo del lavoro e contemporaneamente incentivare i giovani e meno giovani alla ricerca di un’occupazione, – spiega Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze – e come Confesercenti abbiamo sviluppato il portale “ToscanaJobs”, il punto d’incontro tra coloro che cercano e coloro che offrono posti di lavoro; stiamo cercando di promuoverlo a tutti i livelli perché solo con numeri sempre più elevati e di qualità si possono ottenere risultati per l’incrocio tra domanda ed offerta”. E i numeri parlano chiaro: circa 300 le candidature inserite sul portale, con una crescita del 20% per quanto riguarda gli accessi nelle ultime settimane.