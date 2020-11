Quarantena e pulizia strade: ecco cosa fare

CALENZANO – In caso di quarantena è possibile lasciare l’auto parcheggiata anche durante il lavaggio delle strade. L’amministrazione comunale ha deciso che chi ha un provvedimento di isolamento perché positivo al Covid-19 o perché ritenuto un contatto stretto con un positivo, non ha l’obbligo di spostare l’auto per pulizia strade. Chi ha la possibilità di […]

CALENZANO – In caso di quarantena è possibile lasciare l’auto parcheggiata anche durante il lavaggio delle strade. L’amministrazione comunale ha deciso che chi ha un provvedimento di isolamento perché positivo al Covid-19 o perché ritenuto un contatto stretto con un positivo, non ha l’obbligo di spostare l’auto per pulizia strade. Chi ha la possibilità di affidare ad altri questo compito, sposterà l’auto, garantendo così un’adeguata pulizia della strada. Chi invece è impossibilitato non dovrà pagare un’eventuale sanzione. Basterà inviare alla Polizia Municipale, non appena possibile, il provvedimento di quarantena dell’ASL, con il quale la sanzione verrà annullata. Il documento potrà essere inviato all’indirizzo pmquarantena@comune.calenzano.fi.it. La Polizia Municipale svolgerà anche autonomamente un controllo sulle sanzioni elevate, tramite l’elenco dei cittadini posti in quarantena.