“Quartiere sano? Progettiamo insieme”: se ne parla sabato 4 al Teatro delle Spiagge

FIRENZE – Il Teatro delle Spiagge di Firenze, presidio culturale ormai storico nel cuore della periferia cittadina, sabato 4 marzo a partire dalle 9 ospita l’evento di coinvolgimento e di presentazione pubblica del progetto “Quartieri Sani Hub”: “Quartiere sano? Progettiamolo insieme”, organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, a cura dei responsabili scientifici UniFi e dei partner della ricerca, e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Sarà un incontro partecipativo, aperto da una prima fase di saluti istituzionali e introduzione al progetto di ricerca a cura dei responsabili scientifici UniFi e dei partner, e chiuso da tavoli di lavoro aperti a tutti.

Il progetto affronta il tema delle Healthy Cities, declinato alla scala del quartiere, assumendo il ruolo dell’ambiente costruito come uno dei fattori determinanti della salute e la promozione dell’invecchiamento attivo come elemento strategico per il benessere collettivo. L’obiettivo generale del progetto è individuare le opportunità per la definizione di scenari e strategie progettuali, capaci di innescare processi virtuosi volti al miglioramento delle condizioni fisico ambientali dello spazio pubblico urbano, nonché della sua accessibilità e riconoscibilità, in un’ottica che favorisca la salute dei cittadini nella Città metropolitana di Firenze. “Quartieri Sani Hub” affronta il progetto su diverse scale, da quella territoriale e urbana a quella architettonica e del design di prodotti e servizi, avvalendosi di un approccio interdisciplinare derivante dalla composizione del team di ricerca appartenente a diversi settori del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze.

Al Teatro delle Spiagge interverranno Gabriele Gori, direttore generale Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Cecilia Del Re, assessore all’urbanistica del Comune di Firenze, Sara Funaro, assessore a educazione, welfare e immigrazione, Marco Nerattini, direttore della Società della Salute Firenze, Cristiano Balli, presidente Quartiere 5, Nicoletta Setola, Dipartimento di Architettura, Centro TESIS, Alessandra Rinaldi, Dipartimento di Architettura, IDEE Lab, Valeria Lingua, Dipartimento di Architettura, Laboratorio Regional Design, Emanuela Morelli, Dipartimento di Architettura, Laboratorio Landscape Design. Durante la seconda parte della mattinata, sarà introdotto il lavoro di coinvolgimento degli stakeholder “Open Space Labs” a cura del team di ricerca. “L’obiettivo dei laboratori – si legge in una nota – mira a promuovere la partecipazione e l’ascolto per immaginare un quartiere sano con le istituzioni, i cittadini e i diversi portatori di interesse. I partecipanti, supportati dal team di ricerca, saranno chiamati ad intervenire direttamente, esprimendo idee, suggerimenti e proposte sui temi del quartiere sano e della Casa della Salute, per arricchire e costruire insieme una nuova prospettiva della salute urbana”. Per iscriversi all’evento: Quartiere sano? Progettiamolo insieme! Biglietti, Sab, 04 mar 2023 alle 09:00 | Eventbrite