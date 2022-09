Quartini (5 Stelle) a Renzi: “Sull’aeroporto e sul reddito di cittadinanza mente sapendo di mentire”

FIRENZE – “Su Peretola e sul reddito di cittadinanza Renzi mente, sapendo di mentire, gettando fango su chi non la pensa come lui. Crede ancora di essere a una conferenza organizzata da uno sceicco in un paese che calpesta i diritti umani e dove non c’è libertà di informazione ma per fortuna siamo in Italia e le persone hanno la […]

FIRENZE – “Su Peretola e sul reddito di cittadinanza Renzi mente, sapendo di mentire, gettando fango su chi non la pensa come lui. Crede ancora di essere a una conferenza organizzata da uno sceicco in un paese che calpesta i diritti umani e dove non c’è libertà di informazione ma per fortuna siamo in Italia e le persone hanno la possibilità di farsi un’opinione in modo democratico”: Andrea Quartini, candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche, ribatte all’esponente di Italia Viva che nel corso di una iniziativa in Toscana ha attaccato pesantemente la formazione guidata da Giuseppe Conte.

“Quella di Renzi è la solita demagogia: la soluzione migliore per far crescere Peretola e anche il Galilei è un collegamento ferroviario veloce tra Pisa e Firenze. Una infrastruttura di cui beneficerebbero coloro che viaggiano in aereo ma anche migliaia di pendolari. Dire che chi si oppone all’ampliamento dello scalo fiorentino ne vuole la chiusura è semplicemente una menzogna” spiega Quartini, ricordando che mentre il centro sinistra litiga sul futuro dello scalo, il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che da sempre si esprime con una proposta chiara e coerente per uno sviluppo “sostenibile” dei due aeroporti toscani.

“Sul reddito di cittadinanza Renzi fa ancora peggio – conclude il candidato 5 stelle – perché oltre a mentire, diffama Conte e il Movimento. Ormai tutti sanno che i 2/3 dei beneficiari della misura sono persone non idonee al lavoro: minori, anziani o disabili ai quali nemmeno l’esponente di Italia Viva può trovare un’occupazione semplicemente perché non hanno i requisiti per averla. Sono persone in condizioni di fragilità economica per le quali il reddito di cittadinanza rappresenta uno strumento fondamentale di giustizia sociale. Concetti e valori difficili da tenere presenti per chi riceve lauti compensi per spostarsi su jet privati tra palazzi principeschi”.