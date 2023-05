Quartini e Galletti (M5S): “Idee e coerenza sono il segreto di questa vittoria. Buon lavoro al sindaco Tagliaferri”

CAMPI BISENZIO – Il deputato fiorentino del Movimento 5 Stelle, Andrea Quartini, insieme alla coordinatrice regionale Irene Galletti, si congratulano con Andrea Tagliaferri, vincitore del ballottaggio a Campi Bisenzio e nuovo sindaco della città. “Si è trattato – dicono – di un risultato straordinario, frutto della coalizione che ha sostenuto Andrea Tagliaferri come candidato sindaco e poi come sindaco nel ballottaggio. È stata una combinazione di idee innovative, supportata dalla capacità di proiettare un futuro diverso per Campi e per l’intera Piana fiorentina. Un elemento di coerenza fondamentale è stata la nostra opposizione alla nuova pista dell’aeroporto di Peretola. Inoltre, abbiamo condiviso l’importanza di realizzare e preservare il Parco della Piana. Abbiamo mantenuto una coerenza anche nella nostra contestazione contro la privatizzazione dell’acqua e dei servizi locali attraverso la Multiutility. Il Partito Democratico non ha mai espresso in modo chiaro e definitivo posizioni su questi temi, e ora ne paga le conseguenze. La Piana non può più sopportare questa situazione ed è emerso un effetto Sesto Fiorentino anche a Campi Bisenzio. Speriamo che questa sconfitta in casa di Emiliano Fossi, sindaco nella precedente legislatura e leader regionale dem, porti il Partito Democratico a riconsiderare le proprie politiche territoriali, e a liberarle da certi interessi, che poco hanno a che fare con le reali esigenze della popolazione”.