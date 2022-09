Quartini e Ricciardi: “Peretola, basta la parola e il centro sinistra è già in crisi”

FIRENZE – “Peretola, basta la parola… e il centro sinistra è già in crisi”: Riccardo Ricciardi, vice-presidente del Movimento 5 Stelle, e Andrea Quartini, ex consigliere regionale, entrambi candidati alle elezioni politiche, commentano così le fibrillazioni che dividono il centro-sinistra dopo che Ilaria Cucchi, candidata di Si e Verdi, si è smarcata dalla posizione storica della sua coalizione, dicendo no all’ampliamento dell’aeroporto. “Questa uscita ha gettato nel panico il centro sinistra che fatica a trovare una linea condivisa. Le sigle di sinistra e quelle ambientaliste vengono usate come specchietto per le allodole per pescare qualche voto sul fronte più radicale: a decidere tutto in realtà sono i vertici del Pd toscano, che con le loro politiche hanno dimostrato nei fatti di infischiarsene della transizione ecologica e della tutela dei più deboli. E il caso-Peretola è solo uno dei tanti fronti di rottura, – aggiunge Ricciardi – sui temi regionali e sulle politiche nazionali, tra Pd e compagni i distinguo sono tanti e tali che la coalizione è continuamente costretta a correre ai ripari. Uno schieramento tanto traballante non può certo essere la risposta alle esigenze del Paese, soprattutto in una fase così delicata come quella che stiamo attraversando”. “Su Peretola abbiamo una posizione chiara che portiamo avanti da anni, insieme a cittadini e comitati. Siamo per una linea ferroviaria veloce dedicata tra Pisa e Firenze, un collegamento rapido che in 25 minuti colleghi le due città, rendendo davvero un servizio ai cittadini. L’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, al contrario, è un’opera inutile e dannosa, oggetto di 140 prescrizioni”, aggiunge Andrea Quartini, ribadendo la posizione, chiara consolidata e coerente del Movimento 5 Stelle.