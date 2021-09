Quasi 500 studenti questa mattina all’Open Day dello sport a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Sono stati quasi 500 gli studenti che questa mattina, presso gli impianti sportivi nella zona del Palazzetto dello sport e dello stadio comunale, hanno partecipato all’Open Day dello sport organizzato dall’Istituto Comprensivo e dal Comune insieme ad alcune associazioni sportive del territorio. In particolare erano presenti la Nuova atletica Lastra, i Lancers Baseball club 1982, l’ASD Shin do kan, il Centro ginnastica Lastra a Signa, Basket Team Nova, Un calcio per tutti, la Lastrigiana Calcio, Iride Srl e il Volley Club Le Signe. Durante tutta la mattinata, quindi, gli studenti e alunni delle classi quarta e quinta delle primarie, insieme alle classi prime della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, in tutto circa 500 ragazzi, hanno preso parte alle attività di prova lo sport: a rotazione ogni classe ha potuto partecipare alle attività di 4 discipline.

La giornata si inseriva infatti nell’ambito del protocollo firmato nel giugno scorso fra Comune di Lastra a Signa, Istituto Comprensivo e associazioni sportive per favorire il potenziamento delle pratiche sportive sia all’interno delle attività curricolari che extracurricolari, la conoscenza e la sensibilità verso l’educazione alla legalità e alla convivenza civile attraverso il rispetto delle regole, coniugando sport e cultura, gioco e studio e promuovendo uno stile di vita attivo. E oggi ha visto la presenza della dirigente scolastica Eleonora Marchionni, del sindaco Angela Bagni e del vice-sindaco e assessore allo sport Leonardo Cappellini, del presidente del consiglio d’istituto Massimo Galli, del presidente del comitato genitori Alessandro Giovannini insieme ad alcuni rappresentanti dello stesso comitato.

“Ringrazio il professor Strumbo che si è speso moltissimo per organizzare questa giornata – ha commentato la dirigente scolastica Eleonora Marchionni – che vuole essere un punto di partenza per una rinnovata collaborazione tra associazioni sportive, mondo scolastico e Comune: questo significa che quando si agisce in rete e si stringono alleanze si ottengono sempre buoni risultati. Tutto si è svolto in sicurezza, rispettando i protocolli anti- Covid”. “Oggi abbiamo visto con quanta gioia i ragazzi hanno partecipato a questa iniziativa – hanno spiegato il sindaco Angela Bagni e il vice-sindaco e assessore allo sport Leonardo Cappellini – a testimonianza del fatto che la nostra intuizione di formalizzare questo accordo, che vuole incentivare la pratica sportiva tra le giovani generazioni attraverso la conoscenza delle varie tipologie sport e promuovendo la socializzazione e l’inclusione, si sia rilevata vincente. Tutto questo nasce da una storia e una tradizione che la nostra città ha di attenzione allo sport come elemento cardine della crescita e della formazione dell’individuo”.