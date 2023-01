Quasi 9 quintali di scarti tessili nel furgone, due persone denunciate dalla Polizia Municipale

FIRENZE – Era stato segnalato dai cittadini ma era sempre riuscito a sfuggire alla Polizia Municipale fino alla scorsa notte quando è stato fermato. Si tratta di un furgone utilizzato per il trasporto e lo smaltimento illecito di rifiuti come dimostrato dal carico, quasi 9 quintali di scarti tessili. Il mezzo era stato ripetutamente segnalato alla Polizia Municipale, con tanto di fotografie, ma non era stato mai intercettato. Ma, proprio grazie alle testimonianze raccolte, è stato possibile organizzare un servizio mirato nel giorno e nell’orario in cui era più probabile lo scarico illegale. Così la scorsa notte, poco dopo le 2.30, le pattuglie della Polizia Ambientale hanno intercettato il furgone nel Quartiere 5 al confine con il Comune di Sesto. A bordo due uomini, entrambi stranieri, e 41 sacchi di plastica contenenti ritagli di stoffe per un peso complessivo di quasi 9 quintali. I due stranieri (un cittadino cinese residente a Prato alla guida del mezzo e uno di nazionalità pakistana) erano privi di documenti. Dal fotosegnalamento il cittadino cinese è risultato già noto alle forze dell’ordine anche per illeciti nello smaltimento rifiuti mentre da ulteriori controlli è emerso a suo carico un provvedimento di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza. I due uomini sono stati denunciati in concorso per entrambi per il reato reiterato di gestione dei rifiuti non autorizzata (prevista la pena detentiva da 3 mesi ad un anno e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro). Il furgone è stato sequestrato come pure i rifiuti e i cellulari dei due denunciati. Infine, per il conducente è stato multato per guida senza patente (5.100 euro).