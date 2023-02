Quattordici cani “trovatelli” cercano adozione

SESTO FIORENTINO -Sammy, Leo, Kira, Rosie sono alcuni dei cani “trovatelli” di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino – una quindicina in tutto – che attendono la loro nuova famiglia nel Canile Rifugio Enpa di Pistoia, struttura convenzionata con l’amministrazione comunale. “Ogni anno sono mediamente quattro o cinque gli animali che prendiamo in carico – spiega l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi – Si tratta di cani senza padrone oppure sottratti a situazioni di grave maltrattamento e incuria, come avvenuto anche in episodi recenti. I cani vengono affidati al Canile Enpa di Pistoia dove ricevono, a carico dell’amministrazione, tutte le cure veterinarie necessarie e vengono seguiti da volontari ed educatori cinofili che li preparano all’adozione”. Proprio per facilitare l’adozione di questi cani “sestesi”, sul sito istituzionale sono pubblicate le schede con foto di ogni ospite ed è stata lanciata una piccola campagna di sensibilizzazione intitolata “L’amore è qui”. “Si tratta di cani bellissimi, nella stragrande maggioranza dei casi in perfetta salute e pronti all’adozione che aspettano solo di trovare una famiglia – dice ancora Corsi – I volontari del canile sono a disposizione per presentare la storia di ogni individuo e offrire informazioni e supporto lungo tutto il percorso di adozione, un gesto d’amore e di responsabilità verso quello che rimane il migliore amico dell’uomo”.