Quattro biciclette ibride per la Polizia municipale campigiana: a donarle è la MEF

CAMPI BISENZIO – Stamani insieme al comandante della Polizia Municipale Francesco Frutti, all’ispettore Rafanelli (che ha promosso e portato avanti questo progetto) e gli agenti della Polizia di prossimità della Polizia municipale) l’assessore all’ambiente e alla sicurezza Riccardo Nucciotti è stato ospite dell’azienda MEF che ha donato al Corpo e naturalmente al Comune di Campi quattro nuove biciclette ibride.

“Nel ringraziare i dirigenti della MEF – ha detto l’assessore Nucciotti – ho voluto evidenziare l’importanza di avere sul nostro territorio un’azienda come la loro, per la professionalità e l’attenzione anche nei confronti dei loro dipendenti, un valore aggiunto per una realtà leader a livello internazionale e che oggi, purtroppo, non tutte hanno nei confronti dei lavoratori.

La dimensione familiare che l’azienda è riuscita a conservare e il suo radicamento sul territorio, conseguenza anche di un’attenzione alle esigenze dei lavoratori tutt’altro che scontata oggi. La dimostrazione che le aziende più lungimiranti hanno capito che sviluppo economico, coesione sociale e attenzione all’ambiente vanno di pari passo. Donare qualcosa alla comunità, perché nessun uomo è un’isola e lo stesso vale per le aziende”.

“La donazione delle biciclette – ha concluso l’assessore – permetterà anche un servizio più agile e puntuale dei nostri agenti sul territorio”.

Un modo per rendere ancora più efficiente il servizio di polizia di prossimità che i cittadini campigiani sembrano davvero aver apprezzato. Il servizio di pattugliamento e pronto intervento in bicicletta sarà attivo dalle 7.30 alle 19.30 e coprirà l’intero territorio con compiti che vanno dalla raccolta segnalazioni al supporto alle pattuglie.

“Grazie alle biciclette donate dalla MEF al corpo di Polizia municipale, – ha spiegato il comandante Francesco Frutti – i nostri agenti potranno raggiungere facilmente tutte le frazioni di Campi Bisenzio in pochi minuti, anche in situazioni complicate dal punto di vista della circolazione”.

Anche il sindaco Emiliano Fossi si unisce ai ringraziamenti: “La Polizia municipale è un fondamentale canale di dialogo con i cittadini: rafforzare il servizio di polizia di prossimità significa avvicinare i cittadini alle istituzioni e farli sentire non solo più sicuri, ma anche più partecipi. Il dono fatto dalla MEF racconta un’idea di città capace di coniugare sviluppo economico, sicurezza e sostenibilità ambientale. Azioni come questa dimostrano che ci sono ancora aziende che hanno a cuore il territorio in cui si trovano: spero di tornare presto a visitare la MEF per portare loro i ringraziamenti di tutta la nostra comunità”.