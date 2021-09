Quattro carrozzine per disabili donate dalla lotteria “Il sangue è anche acqua”

SESTO FIORENTINO – Obiettivo raggiunto per la lotteria promossa da Avis che si è tenuta a conclusione della fiera di Sesto Fiorentino in modalità online: grazie alla partecipazione di molti sestesi sono state acquistate le carrozzine per disabili da utilizzarsi in piscina, “La Lotteria Il sangue è anche acqua, – spiega Luca Gorrone presidente Avis […]

SESTO FIORENTINO – Obiettivo raggiunto per la lotteria promossa da Avis che si è tenuta a conclusione della fiera di Sesto Fiorentino in modalità online: grazie alla partecipazione di molti sestesi sono state acquistate le carrozzine per disabili da utilizzarsi in piscina, “La Lotteria Il sangue è anche acqua, – spiega Luca Gorrone presidente Avis Sesto Fiorentino – ha raggiunto l’obiettivo e ieri abbiamo ordinato le 4 carrozzine. Una di loro è particolare (più grande e rinforzata) e non appena arriverà saranno tutte consegnate alla piscina. Abbiamo rintracciato tutti i sei vincitori che nei prossimi giorni ritireranno i loro doni, Ancora un grazie a tutti coloro che hanno contribuito e ci hanno sostenuto, e a SestoTv per la diretta su Youtube e Facebook”.